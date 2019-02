Fincantieri, Salvini: "Stimo Bono e spero continui"

"Lo stimo per quello che ha fatto e conto che continui a farlo a lungo e sarò a Monfalcone la settimana prossima ad inaugurare l'ennesimo gioiello dell'imprenditoria italiana". Lo ha dichiarato a Verona Matteo Salvini, a proposito delle voci su di una possibile mancata riconferma dell'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. Come dichiara Ansa sulla stessa linea del vicepremier Salvini, nei giorni scorsi si sono espressi anche i sindaci di Venezia e di Trieste, Luigi Brugnaro e Roberto Dipiazza, dando il loro "appoggio totale" all'ad di Fincantieri", così come il vicepresidente di Unioncamere, Antonio Paoletti, che aveva definito le indiscrezioni trapelate su di una sua possibile sostituzione con l'ad di Atac, Paolo Simioni, "uno scherzo di Carnevale anticipato mal riuscito".

La risposta di Bono

Giuseppe Bono, interrogato sui suddetti rumors, ha risposto "La mia riconferma dipende dall'azionista", che deve "proporla", e "dipende dal sottoscritto accettarla. Ringrazio Matteo Salvini e sono contento per le sue parole di stima. E comunque sono contento per tutto ugualmente".