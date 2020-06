"Fiume - mare ungherese", la provocazione di Orban

Il premier ungherese Orban ha pubblicato sul suo profilo Facebook il video dell'inaugurazione di un monumento dedicato al 4 giugno 1920, una data considerata dagli ungheresi fra le più buie della sua storia. Quel giorno fu firmato l'accordo di Trianon che ha fatto perdere all'Ungheria una parte consistente del suo territorio. Nel video è ben visibile una targa, parte integrande del monumento, con la scritta "Fiume - mare ungherese". La notizia è stata riportata da La voce.hr

Immediate le reazioni del ministro del Traffico, dell’Infrastruttura e della Marineria croato, Oleg Butković, che ha sottolineato che il governo non intende cedere alle provocazioni: "Non approvo e condanno le provocazioni che toccano i principi fondamentali della statualità, quali l’ordinamento territoriale". "Le posizioni possono essere diverse, ma la storia è storia - ha evidenziato il ministro - Fiume, così come tutto il Litorale croato, vista la sua ricca storia, merita solo rispetto e dialogo indirizzato allo sviluppo e non certamente enfasi nazionalistiche e provocazioni simboliche. Insieme all'Istria, Fiume è stata la prima ad opporre resistenza al fascismo, quindi voglio che nei suoi confronti vi sia il rapporto che si merita, ovvero di pieno rispetto"