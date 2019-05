Fondazione Ananian: attivo il bando per le famiglie in difficoltà

La Fondazione Filantropica Ananian, che si occupa di erogare sussidi e contributi, ha attivato per il mese di giugno (termini per la presentazione delle domande da lunedì 03/06/2019 a venerdì 28/06/2019 ore 11:00) un bando dedicato alle famiglie, nello specifico questo sussidio è rivolto a favore di genitori con figli minori a carico che si trovino in temporanea e seria difficoltà, per effetto di gravi eventi negativi avvenuti dopo il mese di maggio 2018 e che abbiano profondamente inciso sull’economia familiare.

Per i requisiti d’ammissibilità e come presentare le domande, basta andare presso la sede della Fondazione o sul sito internet www.ananian.it al seguente link https://www.ananian.it/content/avviso-b2019-sussidi-familiari .

Si segnale infine che le domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo, andranno consegnate entro venerdì 28 giugno 2019 ore 11:00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:00. La documentazione potrà essere trasmessa anche tramite e-mail all’indirizzo info@ananian.it, oppure consegnata a mani presso la sede della Fondazione Filantropica Ananian, al piano terra di via Pascoli 31 a Trieste. Per informazioni tel. 040 3736284 oppure info@ananian.it.