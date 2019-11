“La forza e il sorriso”: il laboratorio di bellezza gratuito per le pazienti oncologiche

Un laboratorio di bellezza gratuito per donne in trattamento oncologico per ritrovare un momento di serenità durante il difficile percorso della cura: questo in sintesi il progetto dell'associazione La forza e il sorriso Onlus che questo pomeriggio, lunedì 25 novembre, è approdato anche all'ospedale Maggiore. La forza e il sorriso On the Road è approdata quindi in Friuli Venezia Giulia, presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITs), dove si è svolto un laboratorio di bellezza a porte aperte, che ha permesso ad alcuni esponenti della stampa locale e al personale ospedaliero di vedere dal vivo lo svolgimento della seduta e la “trasformazione” delle partecipanti che, come sempre, dopo un iniziale momento di indecisione, in pochi minuti di attività hanno iniziato a sorridere davanti allo specchio e a ritrovare la propria bellezza e femminilità.

I laboratori sono attivi presso ASUITs dal 2014 e hanno riscontrato un grande apprezzamento da parte delle donne in cura, che sempre più frequentemente richiedono di partecipare. Tale apprezzamento dimostra il valore dell’iniziativa, alla quale hanno preso parte circa 200 donne in 5 anni.

La forza e il sorriso Onlus opera presso ospedali e associazioni di volontariato di tutto il territorio italiano. Si tratta dell’unico progetto collettivo di responsabilità sociale del settore cosmetico nazionale e gode del patrocinio di Cosmetica Italia - associazione nazionale imprese cosmetiche. L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, ha l’obiettivo di offrire informazioni, idee e consigli pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie a tutte quelle donne che, sottoposte a trattamenti oncologici, non vogliono rinunciare alla propria bellezza e al proprio senso di benessere e autostima.

Il laboratorio è totalmente gratuito, sia per le partecipanti, che per le strutture ospitanti, e a ogni donna viene donata una beauty bag ricca di prodotti cosmetici, per esercitarsi e mettere in pratica i consigli dei consulenti di bellezza, non solo durante l’incontro guidato, ma anche a casa, continuando così a prendersi cura di sé in modo autonomo.

«La forza e il sorriso Onlus porta avanti un progetto a cui mi sento particolarmente legata – ha dichiarato la presidente Anna Segatti – non solo per il ruolo che rivesto, ma anche perché, da paziente oncologica, io stessa ho provato quanto possa giovare al proprio benessere e all’umore passare un paio d’ore in compagnia di altre donne che condividono la stessa esperienza a prendersi cura di sé e farsi belle». Data la sempre maggiore diffusione del progetto, che ha ormai raggiunto 57 strutture sparse su tutta la penisola, presso ciascuna delle quali si tiene circa un laboratorio al mese, il team de La forza e il sorriso ha sentito la necessità di rinnovare il legame con i vari enti sul territorio e ha inaugurato il format La forza e il sorriso On the Road, che prevede una serie di incontri con i volontari in diverse sedi in Italia.

Lo scopo dei laboratori è quello di valorizzare la bellezza delle donne, ma non solo. Infatti, la finalità è quella di acquisire strategie per sentirsi bene ed è per questo che, quando viene svolta l’attività di gruppo ovvero i laboratori, oltre alle bravissime consulenti di bellezza, Adriana Pestel e Cecilia Carbonelli di Letino che partecipano a titolo volontario, è presente anche una psicologa. Tutto questo rientra nell’approccio alla salute di genere che caratterizza ASUITs.

L’Azienda, infatti, è impegnata nelle azioni di salute e di promozione del benessere delle donne, come testimoniato dal fatto che da molti anni vanta il riconoscimento da parte dell’osservatorio sulla salute delle donne (ONDA) di tre bollini rosa, massimo riconoscimento conferibile ad un ospedale e che è stato reso disponibile alle donne in trattamento oncologico il casco refrigerante per contrastare l’alopecia, anch’esso disponibile gratuitamente durante i trattamenti.

I numeri de La forza e il sorriso in tutta Italia: 12 anni di attività (dal 2007), 57 strutture ospitanti sul territorio nazionale, 30 imprese cosmetiche sostenitrici, rappresentative di 35 brand 3.500 laboratori di bellezza svolti 16.000 donne coinvolte 500 volontari coordinati (consulenti di bellezza e personale ospedaliero).