Fuga di gas in via Pietà, una persona a Cattinara

Poteva avere conseguenze decisamente peggiori la manomissione dell'impianto del gas in uno stabile di via Pietà dove ieri sera, lunedì 8 gennaio, sono intervenuti i Vigili del fuoco e in seguito anche i tecnici AcegasApsAmga. Una persona è stata portato all'ospedale di Cattinara dall'ambulanza del 118, non in gravi condizioni, per aver inalato metano fuoriuscito da uno dei raccordi "home made" del proprio appartamento.

I pompieri hanno immediatamente chiuso la fornitura di gas dell'alloggio in questione per poi avviare i controlli anche negli altri appartamenti del condominio, abitato per lo più da stranieri: infatti pare che più di qualche inquilino abbia manomesso l'impianto rendendoli pericolosi e non a norma.