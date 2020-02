Ruba una borsetta in centro, avvistato cinque giorni dopo in un bar: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato per furto un cittadino libico, A.S., nato nel 1995. Domenica scorsa aveva sottratto la borsetta a una donna in piazza Oberdan. La derubata l’ha riconosciuto mentre si trovava in un bar di via Carducci, ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 e sul posto si è recato un equipaggio della Squadra Volante. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.