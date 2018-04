Raid dei ladri a Roiano: bar e pizzeria derubati

Due locali di Roiano sono stati presi di mira dai ladri nel corso della notte. Si tratta della Pizzeria Capri e del Bar Maggio, quest’ultimo già vittima di quello che sembrava un atto vandalico la scorsa settimana, ma con il senno del poi, potrebbe essersi trattato di un “sondaggio”. Infatti per entrare nel bar all’angolo di via Tor San Piero i ladri hanno utilizzato la vetrata precedentemente danneggiata. Una volta dentro i malviventi hanno fatto razzia per poi scappare.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia di Stato con le Volanti e la scientifica. Le indagini, che a questo punto vanno oltre l’atto vandalico e si concentreranno sull’effrazione e il furto, sono in corso.