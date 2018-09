Entra in una profumeria e ruba un profumo, arrestato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto per rapina impropria un cittadino bosniaco, M.M., nato nel 1990, senza fissa dimora in Italia. Magro il bottino portato via dal giovane. Si tratta infatti di un profumo da 55 euro, trafugato da un negozio di viale XX Settembre.

La dinamica

"Il giovane - come si legge nella nota della Polizia di Stato - è scappato inseguito dal titolare. Questi ha chiesto aiuto ai passanti e un militare della Guardia di Finanza, una volta qualificatosi, ha cercato di bloccarlo". Immediata la reazione dell'uomo che vistosi braccare non ha desistito. Il bosniaco infatti ha spintonato il militare della Gdf per proseguire la fuga, ma il finanziere è riuscito a raggiungerlo e lo ha fermato nel momento in cui è arrivato in via Ginnastica un equipaggio della Squadra Volante della Questura. Tramite il 112, nella sala operativa della Polizia di Stato erano infatti arrivate molte telefonate.

La fine della corsa

Il giovane, trovato con la confezione di profumo ancora intatta, è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.