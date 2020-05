Fase 2: in Fvg Trieste è ancora la "capitale" delle denunce

Dopo una giornata di "calma" riprende il trend della cosiddetta "fase 2", in cui poche sono le multe legate ai divieti anti contagio ma fioccano le denunce per gli "altri reati", quelli non collegati a violazioni dei recenti decreti governativi. Ogni giorno dalla scorsa domenica si registravano infatti più di 40 denunce, ieri nessuna e oggi nuovamente 40 denunce (solo altre sei nel resto della regione), come se la semi libertà avesse in qualche modo dato il via anche ai comportamenti criminali che sembravano ridotti all'osso nella fase di lockdown. 675 sono state invece le persone sottoposte a controlli per le misure anti Covid 19, di cui sanzionate 14. 334 le attività sottoposte a verifica, nessuna multata.

Come anticipato, in Fvg sono state 46 le persone denunciate per "altri reati", di cui 40 nel capoluogo giuliano. 3111 le persone controllate, di cui 63 sanzionate. Multa anche per un'attività commerciale che non ha rispettato le direttive, una sola sulle 1522 sottoposte a controllo.