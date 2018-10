Oggi è una settimana che è sparito nel nulle da una zona tranquilla e non troppo pericolosa. Quindi se qualcuno lo ha preso per favore mi avvisi. Se per caso è stato investito ed è morto o è stato ucciso da un cane mi avvisi ugualmente. Il micio è sparito nel nulla in una zona tranquilla dove era solito girare. Temiamo che qualcuno lo abbia preso, ma lui stava bene lì, curato e accudito.

Nella foto il numero di telefono da chiamare in caso di avvistamento.