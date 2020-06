Banca Generali vicina alla Croce Rossa, donata un'ambulanza a Trieste

È un impegno concreto quello di Banca Generali che questo pomeriggio a Trieste ha donato un’ambulanza di ultimissima generazione alla sezione locale della Croce Rossa Italiana. Alla breve cerimonia di consegna, durante la quale è stato inaugurato l’importante mezzo, sono intervenuti la presidente triestina della CRI Marisa Lorenzon Pallini e il Direttore Marketing e relazioni esterne del colosso assicurativo, Michele Seghizzi.

“Abbiamo vissuto tutti quanti un periodo molto difficile in questi ultimi mesi – ha dichiarato la Lorenzon Pallini – ed il supporto che abbiamo ricevuto dalle Generali è un atto che non dimenticheremo. Per tutte le persone che gravitano attorno alla Croce Rossa, questa donazione rappresenta un qualcosa che ci riempie immensamente di orgoglio”.

L’ambulanza donata dalle Generali alla sezione locale della CRI è una delle quattro che il “leone” ha voluto consegnare nelle zone più colpite dal virus in Italia. “Trieste è nel nostro dna – ha affermato Seghizzi – perché qui le Generali hanno le loro radici e da qui parte la nostra storia. Il nostro impegno durante l’emergenza sanitaria è stato molto grande, anche perché abbiamo voluto renderci utili e fare la nostra parte”.

Generali ha donato infatti cento milioni di euro alla comunità attraverso il fondo cosiddetto anticovid e ha messo in campo numerose misure per supportare sia i privati che le imprese. Risorse che per Seghizzi rappresentano “il desiderio di essere vicini alle persone. Come banca ci occupiamo di amministrare i risparmi della gente e vogliamo cercare di stare dalla loro parte per poterli aiutare ad uscire da un periodo molto complicato vissuto da tutti noi”.

Al contrario di un'ambulanza normale, quella consegnata a Trieste è dotata di un monitor multiparametrico, di un defibrillatore manuale e semiautomatico, di un quantomai necessario ventilatore polmonare e di una pompa a siringa. Le altre tre unità mobili sono state consegnate alle sezioni di Monza, Pavia e Bergamo. Generali ha inoltre dato una mano alla Croce Rossa Italia attraverso un contributo di cinquecentomila euro per il sostegno di quelle attività sanitarie impegnate ogni giorno nella lotta al coronavirus.

Banca Generali ha perso un collega nel Pavese che prestava il suo lavoro come volontario proprio nella Croce Rossa Italiana. Anche per questo motivo, ha concluso Seghizzi "d'accordo con la sua famiglia abbiamo voluto donare a questa organizzazione le quattro ambulanze".