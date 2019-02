Giallo Ambra: è made in Trieste lo shop online dedicato alla pietra baltica

È "made in Trieste" la gioielleria online monomarca dedicata all'ambra baltica. L'idea è di Izabela Sawicka, 29 anni, che, dopo una lunga esperienza nell'export, ha deciso di avviare una propria attività. Il nome della sua nuova avventura è Giallo Ambra, un negozio in rete dove trovare orecchini, anelli, collane e charms realizzati in metalli preziosi, ambra baltica naturale e pietre dure.

"L'ambra proviene dal mio paese d'origine, la Polonia - ci ha raccontato la fondatrice Izabela -. Mi piaceva l'idea di vendere qualcosa che provenisse dal mio paese. Ovviamente, come ogni donna, amo i gioielli, così ho creato Giallo Ambra".

"I gioielli sono prodotti da maestri artigiani ma sono io a decidere il design. Volevo svecchiare l'idea comune legata ai gioielli in ambra proponendo nuovi design, più moderni. Seguo molto le tendenze e il mercato, sperimento, e cerco di offrire sempre qualcosa di nuovo, originale".

Ma l'ambra, oltre ad essere una pietra preziosa bellissima, ha anche dei significati: "L'ambra è associata al segno del Leone, trasmette solarità, positività a chi la indossa, Si crede, inoltre, che aiuti i bambini a superare la fase della dentizione, proprio per questo ho anche una collezione dedicata ai più piccoli. In Polonia, invece, si crede che faccia bene alla tiroide. Ovviamente sta alla persona decidere se dare un valore aggiunto a questa pietra".

Per chi volesse saperne di più, oltre allo shop, su Giallo Ambra potrete trovare un aggiornatissimo blog dove reperire informazioni su gioielli e ambra: "Mi piace spiegare il mio lavoro, non limitarmi solo alla vendita. Per esempio, molto importate, è saper distinguere l'ambra vera da quella falsa. Ma non solo, c'è un mondo tutto da scoprire dietro questa preziosa pietra" .

Non vi resta che andare a sbirciare sul sito: oltre alla qualità, vi aspettano serietà ed efficienza e grandissima passione ed entusiasmo, fondamentali per il successo.

"Sono molto contenta di come stia andando il mio progetto. Mi farebbe piacere se la mia idea ispirasse anche gli altri. Per ora il consiglio che vorrei dare a tutti coloro che vorrebbero provare a creare un'attività propria è quello di avere un'idea e di crederci fortemente. Ci sarà sempre qualche ostacolo, ma bisogna insistere! Poi la soddisfazione è doppia".