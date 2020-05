I “Gilet arancioni” arrivano anche a Trieste: “Contro un governo abusivamente eletto”

Ha avuto luogo ieri mattina in piazza Unità la manifestazione dei "Gilet Arancioni", che ha radunato circa un centinaio di persone. Il gruppo ha manifestato anche in altre città italiane come Roma, Milano e Udine, chiedendo "La fine del governo non eletto dal popolo", o "abusivamente eletto" come dichiarato da uno degli oratori in piazza, l'istituzione di un'assemblea costituente, la "stampa dellamoneta nazionale lira italica" e un "governo votato dal popolo". I relatori hanno anche messo in guardia da un "vaccino pericoloso e inutile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery