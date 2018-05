Gioca estate con le stelle: i campioni olimpici a Porto San Rocco

La settima edizione di "Gioca estate con le stelle" che si svolta a Porto San Rocco Marina Resort a Muggia (per il sesto anno consecutivo) ha visto, ancora una volta, protagonisti assoluti i giovani partecipanti (di età compresa tra 4 e 12 anni) che si sono scatenati e divertiti, praticando le varie discipline sportive proposte dalle Stelle Olimpiche.

Il principale obiettivo di "Gioca estate con le stelle" si focalizza soprattutto sulla valorizzazione della cultura sportiva, intesa come amicizia, socializzazione, divertimento, disciplina e poi agonismo e sacrificio. Inoltre, la svariata scelta delle discipline a disposizione (tiro a segno, tiro con l’arco, scherma, vela, tuffi, canottaggio, pallanuoto, atletica, tennis, tennis tavolo, pallavolo, pallacanestro, rugby), dà la possibilità di avvicinarsi anche a sport meno conosciuti. A tal proposito, quest'anno, i bambini si sono cimentati anche nel SUP, ovvero lo stand up paddle che è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.

Le centinaia di giovanissimi hanno avuto il piacere e l'opportunità di vivere una giornata accanto alle atlete olimpiche ed altri campioni dello sport, nel ruolo di allenatori e coach. Diego Cafagna, Elisabetta Marin, Stefano Scaini (ATLETICA), Luca Giustolisi (PALLANUOTO), Ettore Malorgio (TENNIS TAVOLO), Margherita Granbassi (SCHERMA), Giulia Pignolo, Chiara Calligaris, Giovanna Micol e Myriam Cutolo (VELA), Roberto Premier (BASKET), Martina Orzan e Anna Rosso (CANOTTAGGIO), Matteo Parenzan (TENNIS TAVOLO) e Simone Capuano (PENTATHLON) si sono alternati, nei vari turni, nella divulgazione delle tecniche ed allenamenti delle discipline sportive proposte.

L'iniziativa, del tutto gratuita per le famiglie, ha avuto pure una valenza sociale, con la raccolta fondi (tramite offerte libere), a favore della Calicanto onlus – ASD Polo Polisportivo Integrato di Trieste che li utilizzerà per il proprio summer camp sportivo integrato che si terrà al palazzetto dello sport di Chiarbola, a Trieste, dal 18 al 22 giugno 2018.

Gioca Estate con le Stelle ha ottenuto il patrocinio del CONI-Comitato Friuli Venezia Giulia, rappresentato a Muggia in questa domenica di fine maggio, dal presidente regionale, Giorgio Brandolin che, alla cerimonia di presentazione delle Stelle Olimpiche, ha voluto ringraziare l'Asd Le Stelle, le società sportive e le famiglie per la splendida riuscita di questa manifestazione che dev'essere presa ad esempio da tutti. Brandolin ha anche ricordato che Gioca estate con le Stelle é stata inserita nel calendario dei Friendship games 1918-2018, il progetto voluto dal comitato regionale del CONI, in occasione dei 100 anni della fine della prima guerra mondiale.

Per il Comune di Muggia (ente patrocinante) é intervenuto l'assessore allo sport, Roberto Rosca il quale si é detto entuasiasta del fatto che tale iniziativa venga organizzata a Porto San Rocco, auspicando una continuità di eventi come questo che portano visibilità a tutto il territorio. Per il direttore del Marina muggesano, Stefano Sponza, il legame tra Porto San Rocco e le Stelle Olimpiche continua da sei anni e la collaborazione é sempre stata ottima, considerando tutte le problematiche e gli aspetti organizzativi per accogliere al meglio le 1500 persone che, ogni anno, raggiungono la nostra località per l'evento in oggetto.

La professoressa Claudia Canzio, responsabile dell'attività motoria e fisica dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ha ribadito l'intenzione di rafforzare la partnership con le Stelle Olimpiche anche per le future attività ed iniziative che coinvolgono centinaia di bambini, studenti e famiglie.

Gioca Estate con le Stelle si avvalso di un gruppo importante di Sponsors e Partners che, insieme a molte società sportive e volontari (tra questi ultimi anche alcuni studenti del Liceo Scientifico Sezione ad indirizzo sportivo “Oberdan” di Trieste), garantiscono l'organizzazione di questo evento estivo tra i più attesi dai giovanissimi e dalle famiglie dell'intero territorio che spazia dal capoluogo regionale all'isontino, alla bassa friulana fino alla vicina Slovenia.

Il prossimo appuntamento con le Stelle Olimpiche, é fissato per il 16 settembre presso l'impianto sportivo Nevesole di Aurisina, sul carso triestino, dove si svolgerà Scia con le stelle 2018 in collaborazione con lo sci club 70 di Trieste.