Il Comune vince contro il Consorzio Nazionale Servizi: accolto il ricorso

È stata data ragione all'operato del Comune di Trieste con l'accoglimento del ricorso in appello al Consiglio di Stato di Co.L.Ser, aggiudicatario del nuovo appalto di pulizie, e del Comune di Trieste per la riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso originario di Consorzio Nazionale Servizi (secondo in graduatoria). Lo annuncia con soddisfazione l’assessore con delega ai servizi Generali - gare ed appalti, Lorenzo Giorgi: “Si conclude così favorevolmente al Comune di Trieste la vicenda della nuova gara per l’appalto delle pulizie, strumento fondamentale proprio ora per la ripresa delle attività lavorative e nel prossimo futuro dei servizi educativi.” Mantenuti, nonostante l’emergenza, i tempi previsti per il pronunciamento del massimo Organo della Giustizia Amministrativa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.