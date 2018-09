Il primo ministro Conte atteso alle 13.30 a Miramare

Il giorno in cui il Primo Ministro metterà piede a Trieste è arrivato. A scanso di equivoci e di cambiamenti nel protocollo, Giuseppe Conte incontrerà il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga verso le 13.30 presso il castello di Miramare. Per questa occasione il parco e il castello rimarranno chiusi al pubblico per ragioni di sicurezza dalle 13 alle 15.

L'incontro

A Miramare ci sarà poco tempo per le Istituzioni per incontrarsi vista anche l'annunciata presenza del premier Conte al 51esimo incontro nazionale delle Acli, una tre giorni di incontri e studio iniziata ieri con i saluti istituzionali delle autorità. Nel castello di Massimiliano e Carlotta il premier, assieme a Fedriga e alla Soprintendenza, firmerà un accordo sulla fruizione degli spazi del parco e del maniero da parte delle persone affette da disabilità. Colloquio privato con il governatore della Regione e poi trasferimento alla stazione Marittima dove è atteso per le 14.30. Poco anche qui il tempo con un intervento e i dieci minuti da dedicare alla stampa.

In serata l'arrivo a Genova per una messa in ricordo dei caduti ad un mese di distanxa dal crollo del ponte Morandi.