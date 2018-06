Triestini nel mondo: Giuseppe Nasti, chef di successo in Australia

È partito dall'Italia, da Trieste, cinque anni fa con la sua famiglia per dare una svolta alla sua vita, trovando la sua fortuna in Australia. Giuseppe Nasti, 32 anni, chef di professione, è ora un cuoco affermato. «La caratteristica che amo di più dell'Australia è la meritocrazia. Inoltre lì si scommette sulle persone che vogliono inserirsi nel mercato del lavoro». Ha dichiarato Nasti in un'intervista rilasciata a Telequattro. «Devo dire che inizialmente il mio inglese era pessimo, tuttavia mi sono stati affidati da subito risoranti e trattorie importanti, poi c'è stata l'ascesa. Attualmente lavoro per un ristorante che ha già ricevuto un cappello in dieci settimane». .

Il 32enne ha anche un blog personale che aggiorna frequentemente: «Divulgo quello che so. Tutto quello che sappiamo oggi, lo dobbiamo a chi ha voluto condividere il proprio sapere». E i progetti per il futuro? «Vorrei aprire una catena di ristoranti vegetariani e vegani con prodotti di stagione e, soprattutto, a km 0» ha concluso