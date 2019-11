Ruba alcolici per 250 euro ma viene "beccato" da un dipendente, in carcere 55enne

Ruba alcolici per un valore di circa 250 euro e viene arrestato con l'accusa di furto aggravato. E' successo a Gorizia l'11 novembre scorso all'interno di un supermercato del capoluogo isontino dove il 55enne residente in Veneto si era recato nel pomeriggio della stessa giornata. L'uomo era entrato e, come si legge nella nota della Questura goriziana, aveva iniziato a confondersi con gli altri clienti.

Dopo aver riempito una borsa con degli alcolici, il 55enne "ha atteso l'attivazione della porta d'ingresso, apertasi per consentire l'accesso di altri clienti". Subito dopo aver passato il "varco" si è allontanato dal supermercato. La scena però non è passata inosservata ad un dipendente del punto vendita che si è accorto del fatto e ha "prontamente inseguito l'autore del furto e successivamente bloccato nel parcheggio".

A questo punto, il personale di Polizia è intervenuto e ha condotto l'uomo in Questura, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Subito dopo è stato arrestato e portato nel carcere di Gorizia.