Pugno in faccia e "tornatene al tuo paese" ad un senegalese: denunciati due giovani

Uno ha intimato "tornatene al tuo Paese", l'altro lo ha colpito al volto procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Entrambi erano in evidente stato di alterazione alcolica.

I reati

Per queste ragioni una coppia di ragazzi - un cittadino 31enne italiano di Udine e un bosniaco 24enne residente a Pagnacco - è stata denunciata per le ipotesi di reato di lesioni e ubriachezza in seguito all'aggressione di un uomo originario del Senegal e residente in provincia di Gorizia. L'episodio avrebbe avuto luogo la sera di domenica a Grado.

Il fatto

Secondo una ricostruzione dei fatti, per futili motivi, si sarebbe acceso un diverbio tra i tre. Dopo il pugno in faccia i due sono scappati ma grazie alle indicazioni di un carabiniere fuori servizio - che ha assistito alla scena - sono stati raccolti elementi utili per l'individuazione dei fuggitivi da parte di una pattuglia dei militari dell'Arma.

Le indagini

I due sono stati accompagnati in caserma. L'episodio è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Gorizia. La vittima è stata medicata e dimessa dal posto di primo soccorso gradese.