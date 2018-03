Grado: inaugurato il nuovo Centro visite della Valle Cavanata (FOTO)

«Fino ad ora Grado è sempre stata vista unicamente come una località balneare, esiste invece un patrimonio importante tutto da esplorare e il suo centro è proprio la Riserva di Valle Cavanata». Queste le dichiarazioni del sindaco di Grado Dario Raugna ieri mattina all'inaugurazione del rinnovato Centro visite della riserva della Valle Cavanata.

«Abbiamo voluto ristrutturare il Centro visite, - continua il sindaco - dotandolo di una sala multimediale e di altri comfort che possono servire da una parte per accogliere il cicloturista e dall'altra per fare formazione per i nostri ragazzi, consapevoli del fatto che questo patrimonio si regge su un equilibrio delicatissimo che solo attraverso formazione e informazione possa venire rispettato e sia in grado così di sviluppare un'economia che si innesti perfettamente sul nostro territorio».

«Grado -conclude Raugna - diventa così il centro di un territorio ricchissimo, comune leader nel piano di sviluppo rurale insieme ad altre 9 amministrazioni per giungere finalmente ad un'offerta che non sia soltanto diversa ma soprattutto integrata. Facciamo tutti parte di un territorio meraviglioso e lavoriamo insieme per fare in modo che questo diventi un punto di forza della nostra offerta turistica».

Sono intervenuti all'inaugurazione anche il vicesindaco Matteo Polo e la presidente della Cooperativa Rogos che gestisce la riserva. Quest'ultima ha illustrato alcune delle migliorie effettuate al Centro visite tra cui pannelli multimediali e l'ampliamento dell'area pic-nic per agevolare i cicloturisti durante le loro soste ma anche le numerose scolaresche durante le visite. L'area di sosta e i servizi igienici rimarranno inoltre aperti anche in orario di chiusura del centro, essendo l'accesso alla Riserva libero e possibile anche in orario di chiusura.

Suggestiva anche la piccola saletta riprodotta a immagine di un tipico "casone" anch'essa dotata di schermo dove proiettare video informativi.

Il centro visite della Valle Cavanata è aperto sabato, domenica e lunedì dalle 10.30 alle 15.30, mentre dal 1 aprile tutti i giorni (tranne il giovedì) dalle 10.00 alle 18.00.

Durante l'inziativa è stato anche presentato con successo il nuovissimo video promozionale "Grado più di un'isola".