Grado, sequestrato un pontile al camping Punta Spin

Questa mattina la Capitaneria di Porto di Grado ha posto sotto sequestro un pontile sito all'interno del camping Punta Spin su ordine della Procura della Repubblica di Gorizia. L'intervento, iniziato ieri sera e conclusosi questa mattina con lo sgombero di circa 50 imbarcazioni ormeggiate, è stato deciso perché, secondo la magistratura, lo specchio d'acqua risulterebbe essere in difformità del titolo concessorio.

Il pontile quindi sarebbe autorizzato esclusivamente alla balneazione e non all'ormeggio dei natanti, da qui il sequestro effettuato dal personale della Capitaneria lagunare. L'intervento non è passato inosservato ai molti bagnanti presenti in zona questa mattina. Lo spazio acqueo dovrebbe rimanere interdetto fino a quando non verrà disposto il dissequestro dell'area.