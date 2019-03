Guidava ubriaco e senza patente: denunciato

Guidava ubriaco e senza patente ed è stato denunciato nella notte dalla Polizia di Stato. È successo questa notte in via San Marco a un triestino di 48 anni, iniziali F.P., l'accusa è quella di resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L'uomo è stato fermato da una Volante mentre si trovava alla guida dell’autovettura della moglie. Ha cercato di eludere il controllo ed è apparso fin da subito alterato, violento e ostile. Privo della patente di guida, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e ha ostacolato ripetutamente l’operato degli agenti. Accompagnato in Questura, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato denunciato e il veicolo è stato recuperato da una ditta specializzata.