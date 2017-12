Il Sigillo Trecentesco del municipio a Telequattro nel 40ennale della fondazione

«Telequattro è tutta 'nostra', una realtà che è connaturata e fa parte, in ogni suo aspetto, della nostra Città; e noi tutti la 'sentiamo' e la viviamo come un frutto genuino del nostro territorio in cui ci possiamo tutti pienamente riconoscere. Così è stato, fin dai tempi del suo primo inizio, 40 anni fa, e così è ancora oggi». Con queste parole il Sindaco Roberto Dipiazza ha “omaggiato” la storica emittente privata cittadina, poco prima di conferirle, per le mani del suo attuale editore, Filippo Jannacopulos, il Sigillo Trecentesco d'Argento del Comune, a suggello di questo importante anniversario.

Alla cerimonia, svoltasi in Municipio, nel tradizionale Salotto Azzurro, e tutta trasmessa in diretta, con il giornalista Umberto Bosazzi a far da conduttore, erano presenti, accanto al Sindaco e all'Editore, Piero Irneri figlio di Giorgio, storico fondatore di questa impresa editoriale per quell'epoca fortemente pionieristica, il capo redattore centrale Ferdinando Avarino e numerosi componenti della Giunta Dipiazza.

«Festeggiamo oggi un momento bellissimo e importante non solo per Telequattro, ma per l'intera nostra Città, poiché allora, con la sua fondazione – così ancora Dipiazza – capimmo subito che questa nuova emittente, allora guidata dal grande Chino Alessi (in precedenza direttore de “Il Piccolo” su una linea di forte critica al Trattato di Osimo, n.d.r.), portava con sé un aspetto di libertà dell'informazione del tutto nuovo e particolarmente necessario nel clima di quel momento. Per questo in molti, e tra questi diversi imprenditori come me, simpatizzammo subito e appoggiammo questa nuova realtà che scaturiva non dall'esterno ma dal corpo stesso della nostra Città».

Dipiazza ha poi voluto rievocare le tante esperienze personali, le sue molte presenze e “passaggi”, nel corso di tutti questi anni e dei suoi diversi mandati di Sindaco (ormai quattro, fra Muggia e Trieste), nella redazione di Telequattro, ospite delle rubriche più “gettonate”: dalla storica “Un Sindaco fuori dal Comune” all'odierna “Ring”, «tutte – ha sottolineato – seguitissime dagli spettatori triestini, come l'attuale mattutina “Sveglia Trieste” che è in grado di battere tutte i record e superare lo share delle “corazzate” Rai Tre e Canale 5. I più grandi auguri, dunque – ha concluso – miei e della nostra città per i futuri successi di una realtà importante non solo per Trieste ma per tutto il Friuli Venezia Giulia».