Inaugurato il nuovo centro OBI a Trieste

Tra palloncini arancioni, musica, offerte e omaggi OBI ha inaugurato oggi, 28 settembre, il suo nuovo punto vendita a Trieste. La multinazionale tedesca specializzata nel fai da te e giardinaggio raggiunge, con questa nuova apertura, quota 57 negozi in Italia e si conferma tra i maggiori player nel settore. Questo di Trieste situato in Strada della Rosandra, 2 è il secondo punto vendita nella Regione Friuli Venezia Giulia che, insieme al negozio di Tavagnacco in provincia di Udine, si propone come punto di riferimento per trasformare in realtà ogni progetto per la casa e il giardino.

La diretta dell'inaugurazione è stata trasmessa da Radio Punto Zero Trieste.

Per agevolare le visite, il 29 settembre e il 5-6 ottobre è previsto un servizio di navetta gratuita. Qui le fermate e gli orari.