A fuoco un appartamento in via Brunelleschi: evacuati i residenti

Fumo e fiamme alle 7.45 di questa mattina, 17 novembre, in un appartamento in via Brunelleschi a Trieste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale di Trieste sono intervenuti con le due squadre, l’autobotte, l’autoscala e il funzionario di guardia (15 uomini) per un incendio appartamento in Via Brunelleschi a Trieste.

I vigili del fuoco, una volta arrivati, hanno trovato il vano scale dello stabile invaso dal fumo, utilizzando gli autoprotettori hanno raggiunto l’appartamento, sito al piano terra, interessato dall’incendio spegnendo prontamente il fuoco. Nel frattempo una parte dei soccorritori ha provveduto ad evacuare lo stabile accompagnando i residenti all’esterno utilizzando i cappucci d’evacuazione collegati agli autorespiratori.

Uno degli inquilini dello stabile è stato accompagnato, dal personale sanitario, presso il nosocomio cittadino per dei controlli in quanto aveva respirato del fumo.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e i danni, anche grazie al rapido intervento dei pompieri, sono limitati a una piccola parte del mobilio e qualche suppellettile del vano cucina.

Terminate le operazioni di spegnimento e dopo aver controllato che in tutto lo stabile non vi fosse più fumo o esalazioni nocive i vigili del fuoco hanno dato il nullaosta al rientro degli inquilini dello stabile nelle proprie abitazioni.

Sul posto anche personale sanitario del 118, carabinieri e polizia locale.

