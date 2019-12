Incendia cartone in via XXX Ottobre: denunciato 37enne

Denunciato dalla Polizia per danneggiamento aggravato un cittadino italiano di 37 anni che aveva appena appiccato il fuoco a dei cartoni posti accanto a dei cassonetti dell’immondizia in via XXX Ottobre. È successo ieri sera, 5 dicembre 2019: un gesto del tutto immotivato, per il quale l'uomo si è servito di due accendini. A seguito della combustione il marciapiede e il muro del palazzo vicino hanno riportato segni di bruciature e il vetro di una finestra posta al piano terra dello stabile risultava danneggiato. Sul posto anche i Vigili del fuoco. L’uomo è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.