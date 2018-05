Divampa un incendio a Opicina: 15 vigili al lavoro per 8 ore (FOTO + VIDEO)

Questa notte, 18 maggio, è divampato un incendio in una casetta nella zona Polisportiva a Opicina. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che sono all'opera da questa mattina per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Attorno alle 3, un grande quantitativo di materiale combustibile,che si trovava sia all'interno che all'esterno del fabbricato, ha preso fuoco, poi le fiamme hanno raggiunto anche la casetta. Il proprietario, che viveva da solo nell'abitazione, è uscito dalla dimora autonomamente.

I Vigili sono intervenuti con una autopompa, una autobotte provenienti dal distaccamento di Opicina, una autopompa, due autobotti e una campagnola della sede centrale di Trieste pr un totale di 15 vigili del fuoco impegnati.

Le operazioni di spegnimento sono partite dalla 3.25. Le fiamme sono state domate ma i vigili sono ancora sul posto per controllare la zona.

Sul posto presenti anche il 118 e polizia.

