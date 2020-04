Vasto incendio a Crni Kal, il fumo visibile anche da Trieste

Da questa mattina poco dopo le 10 è scoppiato un incendio di vaste dimensioni nei pressi del paese di Crni Kal, subito oltre il confine con la Slovenia. Il fumo, visibile da Trieste è arrivato fino a Capodistria, sospinto, secondo numerose segnalazioni, dal forte vento di bora. Non si conoscono le cause che hanno sprigionato le fiamme. La notizia è in aggiornamento.

