A fuoco un deposito attrezzi in Scala Santa: sul posto i Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, alle 15:20, un incendio si è sviluppato in un deposito attrezzi situato nel giardino di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno prontamente domato le fiamme con l'utilizzo del naspo ad alta pressione. Le cause sono in fase di accertamento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

