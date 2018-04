Incidente a Padriciano: auto esce di strada, sul posto Polizia locale e vigili del fuoco (FOTO)

Ancora poco chiare le cause dell'incidente verificatosi alle 18:30 a Padriciano: un'auto si è schiantata sulle rocce a bordo della strada, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura autonomamente, forse per un colpo di sonno. L'auto, una Wolkswagen Passat Station Wagon, ha subito forti danni, il conducente ha riportato ferite e contusioni ma niente di serio secondo le prime testimonianze. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la Polizia locale, che sta effettuando i rilievi per stabilire le dinamiche dell'impatto. La viabilità non ha registrato disagi di rilievo.

