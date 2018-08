Incidente in A4: traffico bloccato Latisana- bivio A23

Flussi di traffico molto elevati in arrivo da Tarvisio sulla A23, in direzione nodo di interconnessione A23/A4 fin dal mattino presto che si sono via via intensificati, rallentando la circolazione. Quando – alle 9 e 45 la colonna di auto, caravan e roulottes ha raggiunto i 6 chilometri, Autovie Venete ha deciso di chiudere l’entrata di Udine Sud in direzione nodo Palmanova, per evitare che chi si immetteva si trovasse davanti a un muro di auto.

Traffico estremamente intenso anche in A4, sia in direzione Trieste sia in direzione Venezia, con una temporanea congestione fra Latisana e il bivio A4/A23 a causa di un tamponamento fra 3 autovetture in corsia di sorpasso. Soltanto un ferito lieve, ma il traffico è bloccato, in attesa del definitivo spostamento dei veicoli incidentati.

Code sono segnalate in uscita al casello di San Donà di Piave, in entrata al casello di Latisana mentre fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia si registrano rallentamenti a causa di traffico intenso.