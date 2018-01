Incidente A4: tir rovesciato a Redipuglia, chiusa l'autostrada

Brutto incidente ieri poco dopo le 21, in A4 nel tratto Lisert-Redipuglia: un tir si è rovesciato, nel territorio di Fogliano Redipuglia, , all'altezza del km 511.

Il mezzo avrebbe forato uno pneumatico, facendo perdere così il controllo al conducente, un cittadino albanese di 46 anni, residente a Spoleto.

Il tir, come riporta "Il gazzettino" ha bloccato tutta l'autostrada: la motrice ha invaso la carreggiata mentre il rimorchio è andato a finire sulla corsia opposta.

L'autostrada è rimasta chiusa al traffico fino alle 3 in direzione Trieste e fino alle 6 in direzione Venezia.