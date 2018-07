Macchina travolge motociclista (foto)

Intorno alle 23:45 di ieri notte all'incrocio tra piazza Garibaldi e via del Bosco una moto di grossa cilindrata è stata travolta da una Renault Clio di colore rosso. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia Locale.

Il racconto dei testimoni

Numerosi i testimoni presenti sulla scena. Tra questi anche Marco Segina che abbiamo sentito al telefono.

"Ero lì un minuto prima, avevo appena posteggiato in garage, e ho visto l'incidente in lontananza. La macchina rossa è uscita col rosso e ha preso in pieno la moto. C'erano almeno 30 persone che hanno visto tutto; chi si è fermato per dare assistenza, chi a dirigere il traffico fino quando non sono arrivati i soccorsi. Erano tutti molto attenti nel contribuire anche perché il pilota della moto stava veramente male".

"La macchina nel frattempo era schizzata via e tutti hanno pensato ad un pirata della strada" continua Segina. "Poi il conducente della macchina è tornato sul posto per sincerarsi delle condizioni del motociclista. La macchina ha perso anche la targa e aveva il paraurti completamente sfondato".

"Nessuno ha mosso il motociclista e poi, in circa un quarto d'ora, è arrivata l'ambulanza, hanno portato via l'uomo e fatto tutti i rilievi". "Non so se ci sono delle telecamere in zona, so che ce n'è una della farmacia ma il raggio d'azione credo sia limitato all'entrata".

La notizia è in aggiornamento.

Di seguito pubblichiamo il post di Segina.

2345 incidente in piazza Garibaldi :

Una moto parte al verde da via Molino a vento e viene travolta da una macchina passata in piena con il rosso da via del bosco.

Il motociclista viene sbalzato per 15mt. Da lì rimane a terra lamentandosi per i dolori.

La macchina si allontana perdendo il paraurti e la targa.

Tutti pensano sia scappato.

Invece il conducente torna (un giovane) dopo aver posteggiato 100mt piu su in via Pascoli... (la macchina in foto).

Passano 15 minuti prima che arrivi un ambulanza ... il signore era cosciente ma credo avrà diverse lesioni anche gravi ..

Passano 25 prima che arrivino i vigili per i rilievi .

Nel frattempo il giovane conducente è nervoso e comunque visibilmente sotto shock va a bere litri di acqua e a mangiare dal kebab Mi fanno notare alcuni altri testimoni ...

Io ero allibito.

Vogliamo aspettare direttamente domani che gli passi l’eventuale sbronza?(dice uno dei tanti testimoni oculari)

Io non ci avevo nemmeno pensato...

E pensare che pochi istanti prima passavo anch’io lo stesso incrocio in moto...