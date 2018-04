Bambino investito da uno scooter in via Milano: due feriti al pronto soccorso

Brutto incidente oggi pomeriggio, 28 aprile, verso le 15 in via Milano all'incrocio con via Roma. Un bambino di 9 anni, che sembrerebbe aver attraversato con il semaforo rosso, è stato investito da uno scooterista proveniente dalle Rive in direzione via Carducci, il quale è scivolato a terra a causa dell'urto.

Sul posto polizia locale per i rilievi del caso, vigili del fuoco, due ambulanze e un'auto medica.

Il bambino è stato trasportato in condizioni cliniche lievi a pronto soccorso del Burlo mentre lo scooterista, un 62enne inziali R.B., è stato trasportato in gravi condizioni, con lesioni multiple agli arti, all'ospedale di Cattinara. Fortunatamente nessuno sembra essere in pericolo di vita.

