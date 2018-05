Caos sull'A4: corriera fuori strada, 26 feriti

Autobus fuori strada lungo la A4. È successo poco dopo le 3.30 di questa mattina sulla direttrice Latisana-Trieste all'altezza del comune di Pocenia. Il mezzo della nota linea di viaggi a basso costo Flixbus, partoto da Torino e diretto a Zagabria, è finito ruote all'aria assieme ai suoi passeggeri. Si é trattato di una fuoriuscita autonoma che ha portato la corriera ad uscire dalla carreggiata finendo ruote all'aria in un campo appoggiata su un lato.

Le cause sono ancora ignote e al vaglio della polizia stradale accorsa sul posto insieme ai vigili del fuoco e a decine di ambulanze e sanitari. Il tratto coinvolto dal terribile incidente stradale è stato chiuso per pemettere i soccorsi e il recupero del mezzo.

Sono 26 i feriti totali, di cui uno in codice rosso. 16 sono stati trasortati all'ospedale di Palmanova, 3 in quello di Portogruaro, 3 a San Doná di Piave, 4 a Udine.



