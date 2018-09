Incidente in zona Campi Elisi: auto perde una ruota in corsa

La ruota di un'auto si stacca in corsa, e per poco non colpisce un motorino. È successo stamattina, mercoledì 5 settembre, intorno alle 11: una Renaut Mégane guidata da un uomo stava imboccando la strada sopraelevata all'altezza della piscina Bruno Bianchi quando in prossimità della corsia di preselezione si è staccata la ruota anteriore sinistra.

Mancato un motociclo

Questa ha attraversato entrambe le corsie, saltando oltre un motociclo e mancandolo per un soffio. La ruota si è poi schiantata sul palazzo di via Fiamme Gialle 8/2, fortunatamente senza causare danni nè feriti.

Polizia Locale "già sul posto"

Per un caso fortuito, dietro l'auto in questione si trovava anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha rilevato sul momento le dinamiche dell'incidente. Secondo le testimonianze l'auto procedeva in modo regolare ed entro i limiti di velocità.