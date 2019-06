Un'auto si schianta contro il muro in via San Sabba all'altezza del civico 20: è successo oggi, lunedì 3 giugno, intorno alle 16:30. Ancora non si conoscono le cause che potrebbero aver portato il conducente a perdere il controllo del mezzo, si pensa a un malore. L'uomo è stato portato in pronto soccorso dal personale del 118 in codice verde e sul posto è intervenuta la Polizia Locale per il rilievi.