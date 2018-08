Incidente tra scooter in via dell'Istria

Incidente questo pomeriggio attorno alle 14.50 in via dell'Istria all' altezza di piazzale Valmaura, stesso posto e stessa ora dell'incidente che ha visto coinvolto un uomo a bordo di un Piaggio. Coinvolti due scooter, uno Yamaha Center condotto da un uomo cinese del '76, R.Q., e una Honda SH condotta da uomo 59, M.A. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, giunta immediatamente sul posto. Fortunatamente i danni riportati sono lievi.