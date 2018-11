Ambulanza si schianta contro un furgone in via Bernini, in tre all'ospedale

Un violento schianto fronto-laterale tra un'ambulanza e un furgone: due operatori sanitari e un occupante dell'ambulanza sono rimasti feriti e sono stati trasportati in pronto soccorso dove, al momento, sono sotto osservazione.

È accaduto alle 13:55 in via Bernini, in prossimità dell'intersezione con via del Bosco, coinvolti un autocarro Fiat Doblò, alla guida un maschio di 51 anni con iniziali S. K., e un Fiat Ducato, appunto adibito ad ambulanza del 118 con il conducente (P. M., di 42 anni) e due passeggeri: un uomo con iniziali D. P., di 42 anni, e l'operatrice sanitaria G.N., 48enne. Il Doblò stava scendendo la via del Bosco, è ripartito al verde del semaforo mentre dalla galleria san Vito stava arrivando l'ambulanza con i sistemi di emergenza attivati, quantomeno le luci (non è ancora accertato che il suono della sirena fosse attivo).

I due mezzi si sono schiantati con danni molto rilevanti. Intervenute due ambulanze, automedica e la Polizia di stato per i rilievi, mentre la Polizia locale si è occupata della viabilità e il traffico ha subito rallentamenti per mezz'ora. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle autorità.