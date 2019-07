Anziana urtata da un’auto in via Molino a Vento: sul posto il 118

Attraversa la strada fuori dalle strisce ma non si accorge che un’auto sta uscendo dal parcheggio in retromarcia, quindi viene urtata e cade a terra. È successo a una signora 70enne in via Molino a Vento, nei pressi del civico 46: la donna si era sincerata che nessun'auto stesse attraversando la strada ma non si era avveduta del fatto che una Ford Focus, guidata da una quasi coetanea, era in procinto di ingranare la retromarcia. Dopo l'urto la caduta e la chiamata ai soccorsi, tuttavia gli operatori del 118 non avrebbero rilevato ferite gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.