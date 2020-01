Auto con 5 persone si cappotta a Santa Croce: tre minori al Burlo

Alle 15 odierne in località Santa Croce per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Aurisina una Ford Tourneo Courier, su cui viaggiavano cinque persone, due donne e tre minori, immettendosi sulla SP1, proveniendo da Prosecco, è sbandata per evitare un altro veicolo e, dopo aver perso aderenza sull'asfalto, si è cappottata. Gli occupanti sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario accorso sul posto. Le due donne sono state stabilizzate e curate sul posto, i tre minori stati trasportati al Burlo per accertamenti. Non sono in pericolo di vita. Le persone coinvolte sono tutte triestine e residenti in zona. Sul posto anche una pattuglia del radiomobile di Aurisina per ausilio nei rilievi e viabilità.

