Auto contro moto in via Brigata Casale: motociclista all'ospedale

Incidente oggi, 28 giugno, in via Brigata Casale all'incrocio con via Campanelle. Coinvolti un'auto e una moto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito e portato al pronto soccorso di Cattinara in codice verde.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la Polizia Locale.