Auto esce di strada e si cappotta a Santa Croce: alla guida un’87enne (FOTO)

Alle 10:15 per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Prosecco una pensionata Triestina di 87 anni ha perso il controllo della propria autovettura Mercedes classe A ribaltandosi. L’incidente è avvenuto sulla Sp1 in località Santa Croce. Sul posto anche i sanitari del 118 perché l’anziana incolume è sotto shock. A favorire le operazioni di recupero del mezzo e la viabilità anche una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Aurisina

