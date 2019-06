Auto si schianta contro la roccia a Sistiana: un ferito all'ospedale

Un'auto si schianta contro la roccia sull'A4 a Sistiana: interviene la Polstrada e i Vigili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato il ferito a Cattinara in codice giallo. È successo alle 12.30 di oggi, 22 giugno: la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina è intervenuta in autostrada e ha trovato una vettura che, per cause ancora da accertare, si era schiantata contro la roccia al bordo della strada. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e l’area del sinistro.