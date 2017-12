Bambino investito fuori scuola: ferito e trasportato al Burlo

Un bambino di 9 anni e mezzo è stato investito questo pomeriggio, intorno alle 16.20 di lunedì 4 dicembre, all'incrocio tra via Zorutti e via Trissino a San Giacomo. N.R., queste le inizali del bimbo, usciva da scuola San Giusto ed era sulle strisce pedonali o nelle immediate vicinanze quando è stato colpito da una Volkswagen Gold condotta da un uomo, P.B. di 86 anni, forse distrurbato anche nella visuale dalle auto in doppia (e terza fila) dei genitori che vanno a prendere i figli all'uscita dall'istituto.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno trasportato poi il bambino all'ospedale Burlo Garofolo per le cure e gli accertamenti di rito - non sarebbe in pericolo di vita -. Mentre per i rilievi, utili a risalire alla corretta dinamica dell'incidente, sono intervenuti gli operatori della Polizia locale.

