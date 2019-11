Brutto incidente in via Costalunga, un ferito

Un incidente ha avuto luogo oggi in via Costalunga all’altezza del civico 53: dalle prime testimonianze sembrerebbe la caduta autonoma di una moto, il cui conducente che è stato portato privo di sensi e in codice rosso all’ospedale di Cattinara dagli operatori del 118. Sul posto la Polizia locale. Notizia in aggiornamento.