Camion finisce fuori strada: rallentamenti al traffico in A4 (FOTO e VIDEO)

Alle ore 08.00 circa di oggi, 05 giugno 2018, la squadra la squadra del Distaccamento di Opicina e l’autogrù della sede centrale del comando provinciale vigili del fuoco di Trieste, sono intervenute sul raccordo autostradale 13 all’altezza di Sgonico(TS) in direzione Trieste per un’incidente stradale che ha visto l’uscita di strada autonoma di un camion che trasportava medicinali che poi si è adagiato su un fianco.

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo incidentato e la zona del sinistro l’autogrù dei vigili del fuoco ha operato assieme a quella di una ditta privata per rimettere in careggiata il camion incidentato.

Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi e non si lamentano feriti.

Durante le operazioni di rimessa su strada del veicolo sinistrato il traffico sul RA 13 in direzione Trieste è stato bloccato. Sul posto anche Polizia Stradale e Anas.

