Camper si incendia in autostrada: tre chilometri di coda (FOTO)

Un camper si incendia nei pressi dello svincolo per Fernetti lungo il raccordo autostradale 13 in direzione Trieste. È successo oggi, sabato 5 maggio intorno alle 13, e fortunatamente non risultano feriti. L'incendio sta tuttavia causando code (di circa 3 chilometri) disagi al traffico, al momento interrotto in direzione Trieste in entrambe le corsie.

Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Opicina con un autopompaserbatoio e un fuoristrada assieme all’autobotte della Sede Centrale di Trieste, oltre alle pattuglie della polizia stradale e il 118. Il mezzo si è incendiato in maniera repentina e l'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'autocombustione. Si sta comunque indagando per stabilire le cause dell'incidente.

Gallery