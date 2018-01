"Carambola" in via Grego: incidente con cinque veicoli coinvolti e un 18enne all'ospedale

Uno "scenografico", ma per fortuna non grave, incidente si è verificato questa mattina alle 7.40 in via Grego, all'altezza del civico 6: lo schianto ha visto coinvolti tre veicoli in movimento (tra cui una moto) e due in sosta regolare lungo la strada. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, O.G., ragazzo del 1999 che stava percorrendo la via quando una Ford Ka, condotta da U.I. del 1969, è uscita dalla sosta improvvisamente. Inevitabile l'impatto violento tra i due veicoli con la moto Ktm e il 18enne scivolati al centro della carreggiata.

Nel senso di marcia opposto stava sopraggiungendo poi L.A., donna del '67, che per evitare di colpire il giovane rimasto a terra in mezzo alla strada, ha sterzato bruscamente andando a colpire con la sua Opel Agila altre due auto parcheggiate.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza che ha soccorso il 18enne ferito per poi trasportarlo a Cattinara in codice giallo, mentre ai rilievi e la chiusura della via per 40 minuti c'ha pensato la Polizia locale.