Ennesimo incidente in via Sant'Anastasio: ciclista all'ospedale

Un'auto tampona una bicicletta e il ciclista finisce a Cattinara. È successo nell'intersezione tra via Valdirivo e via sant'Anastasio, tra una Renault Clio condotta da un uomo di 24 anni con iniziali C.S.F. e una bicicletta condotta da un uomo (C.S., di 33 anni). La Polizia locale, accorsa sul posto, ha confermato che l'auto stava salendo via Sant'Anastasio e non ha dato la precedenza alla bicicletta. Il ciclista è caduto, si è fatto male ed è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero serie.